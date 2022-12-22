Rusya: Türkiye’ye ilk defa ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdik

Rusya Başbakan Yardımcısı Viktoriya Abramçenko, bu sene ilk defa bir ülkeye ruble ile tahıl satışı gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Abramçenko, bunun şu an için genel bir uygulamadan ziyade bir ‘deney’ olduğunu da ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Abramçenko, Rus NTV televizyonunun yayınındaki açıklamaları sırasında, “Bu sonbaharda bir deney gerçekleştirdik. (Tahıl) satışlarımızdan birisi sırasında işlemler ruble üstünden yapıldı. Bu satışı gerçekleştirdiğimiz ülke Türkiye’ydi” dedi.

Sputnik'in haberine göre “Fakat şu an için bunun genel bir uygulamadansa bir deney olduğunu söylemeliyim” diye ekleyen Abramçenko, ülkesinin bu sene içinde 21 milyon ton gıda ürünü ve 14,5 milyon ton gübre satışı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Abramçenko, Rusya’nın şu anda 150 ülkeye gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini de belirtti ve bu ülkelerin genelde nüfusları artmakta olan ülkeler olduğunu kaydetti. Abramçenko ayrıca, söz konusu ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayan "dost ülkeler" olduğunu da ekledi.

Bununla beraber, Rusya Merkez Bankası’nın bu ülkeler ile ulusal para birimleri üstünden alım satım yapılması konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü kaydeden Abramçenko, “Bize uygulanan yaptırımlara, bize karşı açılan lojistik savaşına, işlemlerle ilgili yasaklara ve uluslararası banka sistemlerinden çıkarılmamıza karşın gıda ürünü ve mineral gübre satışlarımızı sürdürüyoruz. bu, kolay olmuyor ancak güçlükleri aşıyoruz” ifadelerini kullandı.