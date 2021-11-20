Rusya, Türkiye’den nar ve biber alımını yasakladı

Rusya'nın tüketici hakları kurumu Rosselkhoznadzor, Türkiye'den nar ve biber çeşitlerinin ithal edilmesini yasakladı.

Sözcü'ye konuşan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Nejdat Sin, “Rusya, 17 Kasım 2021 itibarıyla Türkiye’den nar ve bazı biber çeşitleri ithalatını resmi olarak yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak, bu ürünlerde tespit edilen ilaç kalıntıları gösterildi” dedi.

Rosselkhoznadzor benzer bir kararı Mısır için de aldı. Kurumdan yapılan açıklamada Mısır'da yetişen "kontamine narların" ülkeye girişinin yasaklandığı duyuruldu.