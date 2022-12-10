Rusya-Türkiye siyasi istişarelerine dair Dışişleri'nden ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: