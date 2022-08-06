Rusya, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı

Rusya hükümeti, Rusya ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasını onayladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre ilgili belge, taslak düzenleyici yasal düzenlemeler portalında yayınlandı. Belgede, şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili federal yürütme makamları ile mutabık kalınarak, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptının imzalanması önerisi kabul edilmiştir."