Rusya: Türkiye ile Avrupa'ya petrol ve doğalgaz sağlayan tesise saldırı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından bugün yapılan açıklamada, "Bir dizi operasyonel ve önleme çalışmalarının bir sonucu olarak, Ukrayna özel kuvvetlerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan bir petrol ve gaz tesisinde sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimi engellendi" denildi.

Rusya güçlerinin, Ukrayna istihbarat servisi tarafından görevlendirilmiş bir kişiyi ve sabotaj eylemine yardımcı olan dört Rus vatandaşını da gözaltına aldığı bildirildi. Açıklamada operasyonun ayrıntıları ve gözaltına alınan kişilerin bilgileri paylaşılmadı.

FSB'nin açıklamasında ele geçirilen ekipmanlar arasından bulunan iletişim cihazı üzerinden tesise yönelik saldırı planlarının aktarıldığı bildirildi.

FSB bu ayın başlarında Herson ve Kırım'da bir dizi saldırıyı önlediğini, diğer istihbarat servisleri tarafından yürütülen operasyonların bilgilerine ulaşıldığını açıklamıştı.