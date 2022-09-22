Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasında bugün esir takası gerçekleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin 'savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım' olduğunu belirtti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini bildirdi.

Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür ettiği söyledi.