AB'den Rusya'nın seferberlik ve referandum hamlesinin ardından acil toplantı kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Borrell yaptığı açıklamada, "Boyun eğmeyeceğiz, Ukrayna’nın egemenliğini ve demokrasiyi savunmaya tam destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Borrell, Ukrayna'daki savaşın daha büyük sorunlara yol açmadan durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferlik açıklamasında nükleer silah ifadelerine değinen Borrell, "Nükleer silah tehdidi kabul edilemez. Nükleer silahla tehdit etmek bütün dünya için gerçek bir tehlikedir. Uluslararası kamuoyu, bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koymalıdır" çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'nın kısmi seferberlik kararını "panik içerisinde alınmış çaresiz bir adım" olarak değerlendirdi.