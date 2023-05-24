Rusya: TürkAkım'ı koruyan gemimiz saldırıya uğradı

Rusya, Ukrayna'yı Türk sularında savaş gemisine saldırmakla suçladı.

Saldırıya uğrayan savaş gemisinin Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını korumakla görevli olduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de meydana gelen terör saldırısının ardından Rus ordusunun bu tür yerleri korumak için önlemler aldığını belirtti.

Konaşenkov, “Bugün saat 05.30 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının işletme güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirme amacıyla görev yapan Karadeniz Filosuna bağlı İvan Hurs gemisine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, üç insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulundu. Tüm düşman botları, İstanbul Boğazı’nın 140 kilometre kuzeydoğusunda, Rus gemisinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Konaşenkov, "İvan Hurs" isimli geminin görevini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı. (AA)