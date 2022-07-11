Rusya tüm Ukraynalılar için 'hızlı vatandaşlık' uygulaması başlattı

Rusya Devlet Vladimir Putin bugün imzaladığı kararnameyle tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya vatandaşlık başvuruları basitleştirilmiş bir hızlı programa alındı.

Rusya söz konusu uygulamayı 2019'da Donetsk ve Lugansk'ta başlatmıştı. Daha sonra Ukrayna'ya dönük saldırının başlamasıyla Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya ve Herson bölgelerinde de yürürlüğe girmişti. Şimdi bu uygulama tüm Ukrayna vatandaşları için geçerli olacak.

Söz konusu kararnameye göre beş yıl boyunca Rusya'da yaşama, bir gelir kaynağına sahip olma veya bir Rusça dil sınavını geçme gibi önkoşullara Ukrayna vatandaşları tabi olmayacak.

Rusya menşeli RT, Moskova'nın komşu ülkesine saldırı başlattığı Şubat ayı itibarıyla 950 bin kişinin vatandaşlığa başvuruda bulunduğunu ve bunların 770 bininin vatandaşlık aldığını belirtiyor.