Ukrayna: Rusya'nın roket saldırısında 15 sivil öldü

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Çasiv Yar kasabasında gerçekleşen bir roket saldırısı sonucu 15 sivilin öldüğü ve yaklaşık 20'sinin de yaralandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, çatışmaların sürdüğü Donetsk'in kuzey batısında yer alan Çasiv Yar'a Rus ordusunun düzenlediği roket saldırısında bir apartman isabet aldı. Apartmanın tamamen enkaza döndüğünü aktaran yetkililer, 15 sivilin öldüğü ve en az 20'sinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna'nın atadığı Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, söz konusu yıkıma Rus roketlerinin sebep olduğunu iddia etti.

Lugansk'ta tam kontrolü sağlayan Rus ordusunun Donetsk'in kalan kısmını da ele geçirmek istediği kaydediliyor.