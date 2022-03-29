Rusya, toplamda 10 diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı

Letonya, Litvanya ve Estonya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarını gerekçe göstererek koordineli olarak 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Söz konusu ülkelerin Moskova'daki büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplamda 10 diplomatın sınır dışı edildiğinin büyükelçilere bildirildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Karşılıklılık ilkesine dayalı olarak, Litvanya Büyükelçiliği'nin 4 çalışanı, Letonya Büyükelçiliği'nin 3 çalışanı, Estonya Büyükelçiliği ve Estonya’nın St. Petersburg’taki başkonsolosluğundan 3 toplamda 10 kişinin akreditasyonu iptal edildi. Rus diplomatik misyon üyelerinin Baltık ülkelerinden ayrılması için tanınan süreyle aynı zamanda Rusya topraklarından ayrılmaları talep edildi” denildi. (İHA)