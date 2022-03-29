Hollanda ve Belçika Rus diplomatları sınır dışı kararı aldı, İrlanda ise ülkeyi terk etmelerini istedi

Hollanda 17, Belçika 21 Rus diplomatı hakkında 'casusluk faaliyeti' gerekçesiyle sınır dışı etme kararı alırken, İrlanda ise 4 Rus diplomatının ülkeyi terk etmesini istedi.

Hollanda, diplomatlara iki hafta süre verdi

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda’da gizlice istihbarat topladıkları iddia edilen 17 Rus diplomatın “gizli casus" olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Rusya büyükelçisinin sabah saatlerinde Hollanda Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, karar hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Diplomatlara, Hollanda’dan ayrılmaları için iki hafta süre verildi. Sınır dışı edilecek diplomatların, Hollanda Gizli Servisi ve Asker İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden alınan bilgiler doğrultusunda diplomat değil istihbarat subayı olduğu ve Hollanda’da gizli görev yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, Bakanlığın yakın zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli tepki ve senaryolara karşı hazır olduğunu söyledi. Hoekstra, Bakanlığın aldığı kararın; ABD, Polonya, Bulgaristan gibi istihbarat görevlilerini sınır dışı eden veya etmeyi planlayan ülkelerle koordine edildiğini açıklandı.

Belçika, kararın savaşla bağı olmadığını ileri sürdü

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptığı açıklamada, Rusya’nın Brüksel’deki Büyükelçiliği ve Anvers'te bulunan Başkonsolosluğunda görevli 21 Rus diplomatın Belçika'nın ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde casusluk ve propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve bu nedenle haklarında sınır dışı edilme kararı verildiğini açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olmaksızın ülke güvenliği nedeniyle alındığını öne sürdü.

İrlanda, ülkeyi terk etmelerini istedi

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ülkeyi terk etmesi istenen 4 Rus diplomatının İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

4 diplomatın faaliyetlerinin uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadığını söyleyen Martin, Rusya ile diplomatik kanalların açık kalması gerektiğine inandığını belirtti.