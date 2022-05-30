'Rusya taktik nükleer silah kullanmayacak'

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, ülkesinin Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanmayacağını söyledi.

BBC'nin haberine göre, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Andrey Kelin, Rus ordusunun çatışmalarda nükleer silah kullanmadığını ve bu silahların yalnızca Rusya'nın varlığı tehdit edildiğinde devreye sokulabileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın Buça kasabasında işlendiği iddia edilen savaş suçlarını "uydurma" olarak niteleyen Kelin, sorulan bir soru üzerine de İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss hakkında "çok deneyimsiz" ve "çok kavgacı" ifadelerini kullandı.

Taktik nükleer füzeler, stratejik olarak isimlendirilen kıtalararası nükleer füzelerin aksine daha kısa menzile sahip. Rus ordusunun envanterinde bu silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu düşünülüyor.