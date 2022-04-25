Rusya tahliye koridoru açtığını duyurmuştu: Ukrayna'dan 'anlaşma sağlanmadı' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı bugün saat 14.00 itibariyle, Mariupol kentinde bulunan Azovstal demir-çelik fabrikasından sivillerin tahliye edilmesi için bir insani koridor açıldığını açıklamıştı. Ancak Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, "insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşma yok" diyerek, tahliyenin gerçekleşmeyeceği mesajını verdi.

Kişisel Telegram kanalından yaptığı açıklamada Vereşçuk, "Ruslar daha önce insani koridorları birçok kez ihlal etmemiş olsaydı buna inanılabilirdi. Ben ne dediğimi biliyorum çünkü Cumhurbaşkanı [Volodimir Zelenskiy] adına bizzat ben bu tür müzakereleri yürütüyorum ve insani yardım koridorları organize ediyorum." dedi.

Vereşçuk, "Resmi ve aleni olarak ilan ediyorum: Ne yazık ki, bugün Azovstal'dan insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Azovstal'da bine yakın sivilin kaldığını söylemişti.

Rusya ve müttefikleri geçtiğimiz haftalarda Mariupol'un geri kalanında tamamen kontrolü sağladıklarını ilan etmişlerdi, ancak sayılarının 2 bine yakın olduğu tahmin edilen Ukraynalı asker ve militan, SSCB döneminden kalma Azovstal fabrikasında mevzi aldı. Rusya, karşı tarafı Azovstal'da sivilleri canlı kalkan olarak zorla tutmakla suçluyor.

Moskova tarafı daha önce de Ukraynalı militanlara silahlarını bırakma ve teslim olma teklifi sunmuştu, ancak bu reddedilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, militanların İngiltere, ABD ve Türkiye'den helikopter vesilesiyle tahliye edilmek için temaslar kurduğunu öne sürmüştü.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azovstal fabrikasına yönelik saldırıyı durdurma ve alanı abluka altına alma talimatı vermişti.