Rusya, Mariupol'daki Azovstal fabrikasından tahliye koridoru açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Ordusu ve Donbass milislerinin Mariupol'daki kuşatma altında bulunan Azovstal demir-çelik fabrikasının çevresinde saat 14.00'ten başlayarak tahliye koridoru açtığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında tesiste bulunan sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verecek bir ateşkes uygulayacağını kaydetti.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev, silahlı birliklerin "güvenli bir mesafeye çekileceğini ve sivillerin söz konusu bölgeden istedikleri yönde çıkışını sürdüreceklerini" söyledi.

Rusya ve müttefikleri geçtiğimiz haftalarda kentin geri kalanında tamamen kontrolü sağladıklarını ilan etmişlerdi, ancak sayılarının 2 bine yakın olduğu tahmin edilen Ukraynalı asker ve militan, SSCB döneminden kalma Azovstal fabrikasında mevzi aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta fabrikada yaklaşık bin sivilin kaldığını söylemişti.

Mizintsev, "Kiev ve milliyetçi birliklerin komutanlarının sivilleri canlı kalkan olarak kullanma kararı dışında", sivillerin Azovstal santralini terk etmeleri için "herhangi bir engel" olmadığını söyledi.

Moskova tarafı daha önce de Ukraynalı militanlara silahlarını bırakma ve teslim olma teklifi sunmuştu, ancak bu reddedilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, militanların İngiltere, ABD ve Türkiye'den helikopter vesilesiyle tahliye edilmek için temaslar kurduğunu öne sürmüştü.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azovstal fabrikasına yönelik saldırıyı durdurma ve alanı abluka altına alma talimatı vermişti.