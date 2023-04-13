Rusya tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için taleplerini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili olan kısmının uygulanmasının önünü kesen "5 sistemli sorunun" çözülmesi konusunda ilerleme kaydedilmeden, anlaşmanın "18 Mayıs’tan sonra uzatılması hakkında konuşmaya gerek olmayacağı" açıklamasını yaptı.

Rusya söz konusu sistemli sorunları şöyle sıraladı:

Rosselhozbank’ın para transferi sistemi SWIFT’e geri alınması,

Tarım makineleri ile yedek parçalarının tedarikinin ve bakım servislerinin yeniden sağlanması,

Sigortalamayla ilgili kısıtlamaların iptal edilmesi ve limanlara ulaşım yasağının kaldırılması,

Tolyatti—Odessa amonyum boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi,

Gıda ve gübre üretimi ile nakliyesi alanında çalışan Rus şirketlerinin yabancı varlıkları ve hesapları üstündeki blokajın kaldırılması.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tahıl anlaşmasının yarısının, yani Rusya ile ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle anlaşmanın ileride uzatılması ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

Tahıl anlaşması uzatılmazsa 18 Mayıs'ta sona eriyor

İstanbul’da geçen sene temmuz ayında imzalanan anlaşmanın süresi 120 gündü. Anlaşma daha sonra 120 gün için daha uzatılmıştı. Ancak bu sürenin de dolması ardından Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının uygulanmaması yerine anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılması kararını aldı. Bu süre 18 Mayıs’ta doluyor.