Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) çalışmalar yürüttüğünü ve Rusya'ya yaptırımlar hakkında anlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ancak çabalar sonuç vermiş değil" dedi.

BM'de basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Sudan'da Wagner grubunun etkin olup olmadığına ilişkin soruya, Wagner'in bağımsız bir askeri şirket olduğu, Batı ülkelerinin de benzer şirketleri bulunduğu yanıtını verdi. Lavrov, ülkelerin bu şirketin hizmetinden yararlanmak istediğinde yararlandıklarını ifade etti.

Lavrov, Sudan'daki çatışmalara ilişkin de insanların ölmesinin üzücü olduğunu, durumu yakından takip ettiklerini belirterek, Sudan'ın geçmişine bakıldığında ABD'nin bölünmeyi desteklediğinin görüldüğünü kaydetti.

'Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiyor'

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektubun "sızdırılmamasının" önem taşıdığına dikkati çeken Lavrov, BM ve Rusya arasında gübre ile gıdaların ihracatına yönelik imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Guterres'in engellerin kaldırılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Lavrov, "BM'nin doğru yönde çaba sarf etmediğini söyleyemem. Guterres ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ülkelerin uyguladığı yasa dışı yaptırımlarla ilgili anlaşmaya varmaya çalışıyor. Ancak pratikte Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil" değerlendirmesinde bulundu. (AA)