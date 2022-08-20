Rusya: SWIFT'e alternatif finansal ödeme sistemi geliştireceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Pankin, "Rusya’nın varlığını donduran ülkelerin ticari açıdan güvenilirliği büyük zarar gördü. Bu ülkeler, dünya için belirledikleri sözde kuralların arkasındaki düzenin ne olduğunu gösterdi" dedi.

TASS'ın haberine göre, Pankin dış baskılardan kurtulmak için SWIFT’in yerini alacak yeni bir finansal ödeme sistemi geliştireceklerini ifade etti.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında ülke SWIFT ödeme ağından çıkarılmıştı.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması sebebiyle Rusya ihracat gelirlerini alma ve borçlarını ödeme konusunda alternatifler yaratmaya çalışıyor. Rusya bu sorunlardan kurtulmak amacıyla, başka yollarla ödeme almaya çalışıyor. Bazı Rus bankalarının Avrupa'daki bankalarla anlaşarak ödemeleri gerçekleştirdiği belirtilmişti.

SWIFT para transfer ağı

SWIFT (Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye konumunda.