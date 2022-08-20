Rusya: Batı'nın Rusya'yı BM'den atma girişimleri beyhude

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı medyasında dile getirilen ‘Rusya temsilcilerinin Birleşmiş Milletler'deki yetkilerinin iptal edilmesi girişimlerine’ ilişkin senaryoların spekülasyondan ibaret olduğu söylenildi.

Açıklamada "Batılı ortaklarımızın Rusya'yı BM'den atmaya yönelik olası girişimleriyle ilgili olarak, Rus daimi temsilcisinin BM'deki itimatnamesini geri çekme fikrini uygulamak da dahil olmak üzere, böyle bir senaryonun gerçekleştirilemez olduğu defalarca kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkarılması kararının, yalnızca Rusya’nın daimi üyesi olduğu ve veto hakkının bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine BM Genel Kurulu tarafından alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür mekanizmaların oluşturulmasına yönelik girişimler, örgütün tüzüğünde uygun değişikliklerin yapılması ihtiyacını beraberinde getirecektir” denilerek, “Bunun için BM Genel Kurulu üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Ardından değişikliklerin, Güvenlik Konseyi'nin tüm daimi üyeleri de dahil olmak üzere üye devletlerin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.