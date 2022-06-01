Rusya: Suudi Arabistan OPEC+'daki kararlarımıza destek veriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı ziyarette Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rusya tarafı yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki OPEC+ oluşumundaki sıkı iş birliği ve güvene vurgu yapıldı.

Batı medyasında daha önce çıkan haberlerde, Rusya'nın OPEC+'dan çıkarılmasının planlandığı iddia edilmişti. Rusya'nın yaptığı açıklamaysa bunun tam tersi bir görüntü vermekte.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki sıkı işbirliğinin, stratejik açıdan önemli bu sektörde dünya hidrokarbon pazarları üzerinde sahip olduğu dengeleyici etkiye dikkat çektiler" denildi.

Suudi medyasında çıkan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da da Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.

OPEC+ Batı'nın daha fazla üretim talebini reddedecek

OPEC+ geçen yıl 2 Haziran'da gerçekleşen toplantısında, anlaşmaya varılan bir petrol üretim anlaşmasına bağlı kalmaya ve Temmuz ayında üretim miktarını günde 432 bin varil artırmayı planladığını belirtti. OPEC+'nın, artan fiyatları düşürmek için Batı ülkelerinden gelen daha fazla üretim çağrılarını reddedeceği belirtildi.