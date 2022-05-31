Lavrov 8 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Karedeniz'de buğday ihracatı krizini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyeliğine Türkiye'nin karşı çıkmasıyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin pozisyonunu değişmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Herkes Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyor. Terör örgütleri o ülkelerde açıkça faaliyet gösteriyor, teröre desteği kesmelerini istiyoruz" dedi.