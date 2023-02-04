'Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi için henüz bir takvim yok'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kremlin Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi için takvimin henüz müzakere edilmediğini, ancak bu konudaki istişarelerin devam ettiğini söyledi.

TASS'a konuşan Bogdanov, "Bakanlar toplantısı yapma konusunda çalışıyoruz, Suriye ve İran'dan heyetlerle istişarelerde bulunduk ve elçilikler aracılığıyla Türk ortaklarımızla temas halinde olduk. Bu çalışma devam ediyor. Ancak henüz bir zaman çerçevesi yok." dedi.

Bogdanov, 28 Aralık'ta yapılan toplantının ardından üç ülkenin Savunma Bakanlarının "bu formattaki ilk uzman toplantısını Şubat ayında yapmayı planladıklarını" söyledi.

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye askeri heyetlerinin kısa süre içinde teknik düzeyde müzakereler yapacağını söylemişti.