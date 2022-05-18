Rusya son 24 saatte Azovstal'de teslim olan kişi sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde Azovstal'de bulunan 694 Ukraynalı savaşçının daha teslim olduğunu, 16 Mayıs'tan bu yana toplamda 959 Ukraynalının silah bıraktığını söyledi.

Açıklamaya göre, son 24 saatte teslim olanlar arasından 29 kişi yaralıydı. Rusya, 16 Mayıs itibariyle teslim olanlardan toplam 80'inin yaralandığını ve 51'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Konaşenkov, "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 172 uçak, 125 helikopter, 927 insansız hava aracı, 311 uçaksavar füze sistemi, 3139 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 389 çoklu roketatar, 1548 topçu silahının yanı sıra 2997 özel askeri araç vuruldu" dedi.