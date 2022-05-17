Bir hamle daha: Biden'ın Rusya için 25 Mayıs planı

ABD, Rusya’nın borç ödemelerini engellemeye hazırlanıyor, temerrüt olasılığını artırıyor.

Bloomberg, ABD'nin Rusya'nın kamu borcunun ödemelerini engelleme yönünde hazırlık yaptığını yazdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın "kamu borcunun kısmen ödenmesi için Rusya'nın yurt dışındaki döviz hesaplarından yapılan ödemeleri yaptırımlardan hariç tutan" genel lisansın sona ermesinden sonra "Rusya'nın devlet tahvilleri için borç ödeme kabiliyetini engelleme" planı hazırladığı iddia edildi.



Ajansa göre söz konusu lisans 25 Mayıs'ta sona eriyor. Bu nedenle Rusya bugüne kadar prosedür açısından zorlansa da, yatırımcılara borçlarını ödedi ve temerrüde (default) düşmedi.



Bloomberg kaynaklarına göre, Biden yönetimi Moskova üzerindeki mali baskıyı daha da arttırmak için bu lisansı yenilememeye karar verdi.