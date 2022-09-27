Rusya seferberlikten kaçışları engellemek için Gürcistan sınırında kontrol noktası kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından, birçok Rus vatandaşı ülkeyi terk ederek komşu ülkelere geçiş yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya-Gürcistan sınırında kilometrelerce uzunlukta araç kuyruklarının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Rusya seferberlik ilanından kaçışları engellemek için, Kuzey Osetya'dan Gürcistan'a geçişi sağlayan Yukarı Lars Sınır Kapısı'nda askeri kayıt ve seferberlik kontrol noktası kurulacağını duyurdu.

RIA Novosti'nin aktardığı açıklamada, "Alınan önlemlere rağmen durum son derece gergin. Vatandaşların sınırı yürüyerek geçmesine izin verilmesi kararı alındı, kanun ve nizam açısından bir dizi önlem daha planlandı. Ayrıca, sınır kapısında seferberlik kontrol noktası kurulmasına, askerlik şubesi konuşlandırılmasına karar verildi" denildi.

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'dan dün yapılan açıklamada, Yukarı Lars Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a 3 bin 500'den fazla aracın geçiş yaptığı duyurulmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik ilanıyla bağlantılı olarak olası sınırların kapatılması hakkında bir karar alınmadığını söylemişti.