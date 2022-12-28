Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye-Türkiye görüşmelerine ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya, Suriye ve Türkiye savunma bakanlarının Moskova'da bir araya gelerek Suriye krizinin çözüm yollarını tartıştıkları belirtildi.

“28 Aralık'ta Moskova'da Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti savunma bakanları arasında üçlü görüşme yapıldı. Suriye krizinin çözüm yolları ve sığınmacı sorunu, Suriye'deki aşırılık yanlısı gruplarla ortak mücadele çabaları ele alındı” denilen açıklamada ayrıca ‘toplantının ardından tarafların bu formatta yürütülen diyaloğun yapıcı nitelikte olduğunu ve Arap Cumhuriyeti ile bölgenin tamamındaki durumun istikrara kavuşturulmasının devamı için devam etmesi gerektiğini kaydettiği’ ifade edildi.