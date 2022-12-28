Akar ve Fidan Moskova'da Suriye Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Moskova’ya gitti. İkili, Suriye Savunma Bakan Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.

Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında "Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele"nin ele alındığı açıklandı.

Toplantıda "Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı" belirtildi. (AA)