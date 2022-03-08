Rusya Savunma Bakanlığı'ndan savaş bilançosu

Rusya Savunma Bakanlığı savaştaki gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı;

-Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı.

-Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu.

-Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Jitomir’deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi.

-Rus uçakları iki MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. İki S-00 üze savunma sistemi bataryası, üç Buk M-1 sistemi, dört komuta merkezi, iki radar istasyonu, dokuz mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi.

-Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında.

-Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Mariupol'dki Osaviahim mahallesi üzerinde kontrol sağladı.

- Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri de 9 kilometre daha ilerledi, Borsonino, Kremennaya, Pesçanoe, Varvarovka, Pşeniçnoye, Epifanovka, Novodruzhesk, Belogorovka yerleşimlerinin kontrolünü aldı.