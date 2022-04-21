Rusya Savunma Bakanlığı’na ait araştırma enstitüsünde yangın: 2 ölü, 30 yaralı

Tver kentinde Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Havacılık ve Uzay Savunma Birlikleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans gönderildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yangının başlamasıyla birlikte bazı kişilerin camlardan atlayarak yaralandığı, şu anda binadaki tüm kişilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Binanın bir kısmı çöktü

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine kurulu binanın bir kısmı tamamen çöktü. Acil Durumlar Bakanlığı’nın Tver bölge yetkililerinden biri Rus medyasına yaptığı açıklamada, "binadaki elektrik hatlarının çok eski olduğunu ve yüksek ihtimalle yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini" belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. (İHA)