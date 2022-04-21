Peskov: Azovstal fabrikası münferit bir tesis

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'deki Azovstal bölgesinde taarruzu iptal edip onun yerine kuşatma yapılması talimatı vermesini değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, bu kararın Rusya'nın harekat kapsamındaki hedeflerinin değiştiği anlamına gelmediğini belirtti.

Peskov, "Özel harekat plana göre devam ediyor. Aşırı milliyetçi oluşumların yoğunlaştığı bir bölge haline gelen Mariupol özgürleştirildi. Bugün Savunma Bakanı, barışçıl yaşamı tesis etme, sivillerin dönme imkanı bulunduğunu rapor etti. Azovstal fabrikasına gelirsek, burası, kalan aşırı milliyetçi grupların tamamen kuşatıldığı münferit bir tesis" dedi.