Rusya: Mariupol'de kontrolü sağladık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol’ü tümüyle kontrol altına aldıklarını söyledi.

Şoygu, "Azovstal Çelik Fabrikası'nda bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hâlâ 2 bin asker bulunuyor" dedi.

Putin’le olan bir toplantıda konuşan Şoygu, “Mariupol Rus Silahlı Kuvvetleri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri tarafından Aşırı milliyetçi oluşumların kalıntıları Azovstal fabrikasının olduğu sanayi bölgesine sığındı” dedi.

Sputnik'teki habere göre Putin, çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söyledi. Putin ayrıca orduya Azovstal bölgesinin ‘tek bir sineğin dahi’ çıkamayacağı şekilde kuşatılması talimatını verdi.