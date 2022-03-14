Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da yaralanan bin 400 Rus askeri taburcu edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısına katılırken yaralanan yaklaşık bin 400 Rus askerinin hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Yaralı askerlerin Moskova'daki üst düzey bir askeri hastanede tedavi gördüğü ve bazılarının ameliyat edildiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna'da öldürülen ve yaralanan asker sayısını ilk olarak 2 Mart'ta açıkladı. Ay başında yayınlanan verilere göre Rusya ölü sayısını 498, yaralı sayısıysa bin 597 olarak aktardı. O zamandan beri Rus ordusu ölü ve yaralı sayısını güncellemedi.

Ukrayna tarafı ise öldürülen Rus askerleriyle ilgili günlük açıklamalar yaparken saldırıda 12 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.