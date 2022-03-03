Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 1612 hedefi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Ukrayna'daki askeri harekat sırasında toplam 1612 hedefin vurulduğu belirtildi. Bakanlık Rusya güçlerinin Harkov bölgesindeki Balakleya'yı ele geçirdiğini duyurdu.

Açıklamada Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nce (SBU) tarafından kullanılan radyo-televizyon merkezinin uzun menzilli hassas silahlarla vurulduğu ifade edilirken, saldırıda can kaybı olmadığı ve konutların zarar görmediği ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kiev'in Lisaya Gora bölgesinde Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya'ya karşı psikolojik operasyonları için kullandığı yedek teknolojik radyo-televizyon merkezi uzun menzilli hassas silahlarla vurularak işlemez hale getirildi, can kaybı olmadı, konutlar zarar görmedi" denildi.

Rusya silahlı güçlerinin Chistopolye, Novopoltavka, Zhovtneve'de kontrolü ele geçirdiği belirtilen açıklamada Harkov bölgesindeki Balakleya kentinin de "milliyetçi taburlardan kurtarıldığı" kaydedildi.

Borodyanka'da Ukraynalı milliyetçilerin yerleşim bölgelerinde ekipmanlarıyla konuşlandığı belirtilen açıklamada siviller için Berestyanka yönünde bir geçiş koridoru açıldığı kaydedildi. Açıklamada "Rus ordusu sivillerin oradan çıkışına müdahale etmiyor" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki askeri harekatının başından beri toplam 1612 hedefin vurulduğunu, bunlardan 62'sinin komuta ve iletişim merkezleri olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre vurulan hedefler arasında 39 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füze sistemleri ve 52 radar yer aldı.

Açıklamada "Yerde 49, havada 13 hava aracı, 606 tank ve diğer muharebe zırhlı araçları, 67 çok namlulu roket atar silahı, 227 top ve havan topları, 53 insansız hava aracı imha edildi" denildi.