Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşında son durumu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşında son duruma dair açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan haberde şu bilgiler yer aldı:

"Rusya ordusu Ukrayna’nın güneyindeki Vasilyevka kentinde de kontrol sağladı. Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçleri, Starobelsk ve Svatovo yerleşim yerlerini ele geçirdi. Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyse Kalinovka, Lebedinskoye, Pionerskoye, Karl Marx, Nikolayevka ve Osipenko adlı yerleşim yerlerini ele geçirdi."

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’nın askeri altyapısına ait 1,502 unsuru vurup devre dışı bıraktığını, bunların içinde 51 komuta yeri ve irtibat noktası, 38 savunma sistemi ve 51 radar istasyonu olduğunu söyledi. Konaşenkov, "Şimdiye dek Ukrayna tarafının karada konuşlu 47 uçağı, havalanmış olan 11 uçağı, 472 tankı, 62 roketatar silahı, 206 havan topu, 46 insansız hava aracı imha edildi" dedi.