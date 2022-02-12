Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya karasularında bir ABD denizaltısı görüldü

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Kuril Adaları yakınlarındaki Rus karasularında bir ABD denizaltısının bulunduğunu söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu denizaltı önce Rusya'nın uyarısını dikkate almadı, ardından ülkenin karasularını terk etti.

Rusya, olayın Moskova saatiyle 10.40'ta meydana geldiğini söyledi. Açıklamaya göre Virginia sınıfı denizaltı, Rus Pasifik Filosunun planlanmış tatbikatlarını yürüttüğü bir alana girdi.

Bakanlığa göre, denizaltıya hem Rusça hem de İngilizce olarak uyarı yollandı ​​ve derhal yüzeye çıkması istendi. Ancak uyarı dikkate alınmadı. Bakanlık, ardından, Rusya'nın "Marshall Şapoşnikov" fırkateyninin mürettebatının "ilgili protoklleri" kullanmasıyla denizaltının bölgeyi hızla terk ettiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin Moskova'daki ABD askeri ataşesini çağırdı.