ABD, Ukrayna Büyükelçiliği’nde acil görevde olmayan personelini geri çağırdı

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığına dair devam eden ve önemli bir askeri harekat potansiyeline işaret eden raporlar sebebiyle, ABD Dışişleri Bakanlığı bugün Büyükelçilik’teki acil görevde olmayan ABD çalışanlarının ayrılmasını emretmiştir” dedi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Diplomatik kadrodaki azalmaya rağmen, büyükelçilikteki çekirdek ekimiz, adanmış Ukraynalı meslektaşlarımız ve dünyanın dört bir yanındaki Dışişleri Bakanlığı personeli, Ukrayna'nın güvenliğini, demokrasisini ve refahını desteklemek için aralıksız olarak diplomatik çabalarına devam edecek" denildi.

İngiltere’nin Ukrayna Büyükelçisi Melinda Simmons, artan gerilimlere rağmen Kiev’deki Büyükelçiliği çekirdek personelle birlikte yönetmeye devam edeceğini söyledi. İngiltere de Ukrayna’daki diplomat ailelerinin ayrılmasını istemişti. Simmons sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kiev’de kalıyorum ve burada çekirdek bir ekiple çalışmaya devam edeceğim. Büyükelçilik çalışır durumda” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya’nın diplomat ailelerini geri çağırmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Almanya’nın Kiev’deki büyükelçilik personelini azalttığı açıklanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya hesabından, “Kiev’deki büyükelçiliğimizi açık tutacağız ancak burada görevli diplomatik personel sayımızı azaltacağız. 2014 yılından bu yana Dnipro’da bulunan Donetsk Başkonsolosluğu’muz da geçici olarak Lviv’e taşınacak” demişti.