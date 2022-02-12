'Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılıyor' iddiası

Ukrayna'da bulunan Rus diplomatların ülkeden ayrılmaya başladığı ifade edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, konuya vakıf bir kaynak, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlilerinin ülkeden ayrılmaya başladığını söyledi.

Kaynak, “Ukraynalı vatandaşların ifadelerine göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna’dan ayrılmaya başladı. Konsolosluklara ve elçiliğe kabul için kayıt yaptırmada karşılaşılan zorluklar da bunu kanıtlıyor” dedi.

Bir dizi Batılı ülkelenin diplomatlarını Ukrayna’dan tahliye etmeye başlamasının ardından Rusya’nın da aynı yolu izlemeye karar vermiş olabileceğini belirten kaynak, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında böyle bir senaryonun olasılığını göz ardı etmemişti” diye konuştu.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki Rus diplomatik misyonunun zorunlulukları bulunmayan personelinin ülkeden tahliye edilebileceğini ifade etmişti.