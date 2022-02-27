Rusya Savunma Bakanlığı nereleri vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri nitelikli 975 tesisinin vurulduğunu açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 23 komuta ve iletişim merkezi, üç radar noktası, 31 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füze sistemi, 48 radar istasyonu bulunuyor. Sekiz savaş uçağı ve yedi helikopter, 11 insansız hava aracı (İHA), iki adet Toçka-U taktik füzesi düşürüldü” diye konuştu.

Sözcü ayrıca ‘223 tank ve diğer zırhlı savaş araçlarının, (karada) 28 uçağın, 39 çok namlulu roketatar sisteminin, 86 sahra topunun ve havan topunun, 143 adet özel askeri aracın imha edildiği’ bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin, harekatın başlangıcından bu yana 52 kilometre, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerininse 12 kilometre ilerlediği kaydedildi.