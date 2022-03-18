Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol merkezinde çatışmalar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin Rus birliklerinin desteğiyle Mariupol'de Ukrayna birlikleriyle çatışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Konaşenkov "DHC birlikleri, Rusya ordusunun desteğiyle Mariupol’ün merkezinde kuşatmasını sıkılaştırıyor ve aşırı milliyetçilere karşı savaşıyor" dedi.

Konaşenkov, Rubejnoye kenti de dahil olmak üzere Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) yüzde 90’ından fazlasının kontrol altına alındığını söyledi.

Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) kuzey yönünde başarılı ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, Zolotoya Niva, Novodonetskoye, Novomayorskoye ve Preçistovka yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını kaydetti.

‘Biri Bayraktar TB-2 olmak üzere 6 İHA vuruldu’

Konaşenkov’a göre, operasyonun başlamasından bu yana 183 insansız hava aracı, bin 406 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 138 çok namlulu roketatar, 535 topçu sistemi ile bin 197 adet özel askeri araç imha edildi.

Konaşenkov "Rusya’ya ait hava araçları ve hava savunma sistemleri gece boyunca biri Bayraktar TB-2 olmak üzere, Ukrayna’ya ait altı insansız hava aracını daha vurdu. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 81 askeri altyapı unsuru da imha edildi." dedi.