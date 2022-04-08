Rusya Savunma Bakanlığı: Kramatorsk'taki tren garını Ukrayna vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Kramatorsk'taki tren garına saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin Ukrayna ordusu tarafından ateşlendiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren istasyonuna yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısındaki Dobropolye yerleşim bölgesinden Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bir füze tümeni tarafından gerçekleştirildi" denildi.

Bakanlık yetkilileri "Kiev rejiminin Kramatorsk’taki tren garına saldırı düzenlemesinin amacı, yerleşim yeri sakinlerinin burayı kitlesel halde terk etmelerini önlemekti, zira sivilleri, Ukrayna güçlerinin mevzilerini savunmak adına canlı kalkan olarak kullanmayı amaçlıyorlardı" açıklamasını yaptı.