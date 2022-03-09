Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev Donbass'a saldırı hazırlığındaydı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı gizli belgelerle Kiev'in Donbass'a saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Belgelerde Ukrayna ulusal muhafız güçlerinin komutanı Nikolay Balan’ın Mart ayında Donbass’a karşı bir harekat düzenlenmesi adına Ocak ayında verdiği emirleri içeren gizli belgeleri içerdiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya askerlerinin eline geçen söz konusu gizli belgeler içinde, Ukrayna ulusal muhafız güçlerinin batı Kiev, güney Odessa ve batı topraklarını kontrol eden komutanlarına hitaben yazılmış gizli harekat emirleri yer aldı.

Habere göre harekat emrini içeren belgelerde, Ukrayna’nın Donbass’ı ele geçirme operasyonunun taktik hazırlıklarının 7 Şubat’ta başlatılmasının ve 28 Şubat’ta sonlandırılmasının planlandığı söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna hükümetinin Donbass’ın denetiminin tamamını ele geçirmek adına harekat hazırlıklarının, Rusya ordusunun 24 Şubat’ta başlattığı operasyonla önünün kesildiğini" kaydetti.

Ukrayna hükümet yetkililerinin, Şubat ayında yaptıkları açıklamalarında, Donbass’ı güç kullanarak ele geçirmek gibi bir planlarının olmadığını söylediği hatırlatmasını yapan Konaşenkov, “Fakat yayınladığımız gizli belgelerin orijinalleri, bu açıklamaların birer yalan olduğunu gösteriyor. Geriye yalnızca cevaplanmamış bir soru kalıyor: Donbass harekatının planlanması ve hazırlanması sürecine, ABD yönetimi ve NATO’daki müttefikleri ne denli müdahil olmuştu?” dedi.