Rusya Savunma Bakanlığı: İstanbul'daki ortak koordinasyon merkezinde göreve başladık

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ilk uzman grubunun İstanbul'da ortak tahıl ihracat koordinasyon merkezinde çalışmaya başladığını söyledi.

Mizintsev, "Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasına ilişkin anlayış girişiminin uygulanmasının bir parçası olarakRusya Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir ileri ekip 26 Temmuz 2022'de İstanbul'da çalışmaya başladı." dedi. Mizintsev, aynı zamanda Ukrayna'daki Rusya Ortak Koordinasyon Merkezi'ne de başkanlık ediyor.

22 Temmuz'da İstanbul'da küresel piyasalarda gıda ve gübre arzı sorununun çözümüne yönelik bir dizi belge imzalandı. Bir belge, Ukrayna'nın kontrolündeki Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı için bir mekanizma öngörüyor. Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan başka bir anlaşmaysa, silah kaçakçılığını önlemek ve herhangi bir sahte bayraktan kaçınmak için tahıl taşıyan gemilerde arama yapmak üzere dört taraflı bir koordinasyon merkezinin kurulmasını sağlıyor.

Rusya-BM arasında imzalanan bir başka belge uyarıncaysa Birleşmiş Milletler, tarım ürünleri ve gübre ihracatını engelleyen Rusya karşıtı kısıtlamaların kaldırılması için çalışmayı taahhüt ediyor.