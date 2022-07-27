BM: İlk gemi en yakın zamanda İstanbul Boğazı’ndan geçecek

Ukrayna’dan yapılacak olan tahıl sevkiyatına ilişkin Cuma günü İstanbul'da, Rusya ve Ukrayna arasından Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmanın ardından İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde Ortak Koordinasyon Merkezi kuruldu. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkililerinin yer aldığı merkezin açılışı gerçekleştirdi.

Açılışın ardından BM temsilcisi Frederick J. Kenney yaptığı açıklamada, anlaşmanın tahıl, gıda maddeleri ve gübre ürünlerinden meydana geldiğini belirterek bu anlaşma çerçevesinde kararlar alınacağını ifade etti.

Rusya tarafının yaptırımların bir kısmının kaldırılmaması halinde anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadelerine ilişkin konuşan Kenney, zirvede bir araya gelen tüm tarafların bu anlaşmaya mutabık olduğunu ve başarılı olmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Kenney, ayrıca ilk geminin en yakın zamanda İstanbul Boğazı’ndan geçeceğini ifade etti.