Rusya Savunma Bakanlığı imha edilen askeri tesis sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbass operasyonu sırasında Ukrayna’nın askeri altyapısından 2 bin 37 tesisin imha edildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, operasyon sırasında Ukrayna ordusuna ait 71 kontrol noktası ve iletişim merkezinin, 98 adet S-300, Buk M-1 ve Osa hava savunma füze sisteminin ve 61 radar istasyonunun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Karada 66, havada 16 uçak, 708 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 74 çok namlulu roketatar sistemi, 261 sahra ve havan topu, 505 adet özel askeri araç ve 56 insansız hava aracı imha edildi” dedi.