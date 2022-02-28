Rusya Savunma Bakanlığı: İki kenti kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın, başkentteki yerleşim yerlerine askeri teçhizat yerleştirerek sivilleri milliyetçilere karşı canlı kalkan olarak kullandığı" söylendi.

Açıklamada, Yetkililerin silah verdiği çeteler Kiev’de saldırganca eylemlerde bulunuyor. Rus Silahlı Kuvvetleri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait bin 114 askeri tesisi vurdu" denildi.

Açıklamada, "Rusya ordusu, Ukrayna’nın Berdyansk ve Energodar kentlerini kontrol altına aldı" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: