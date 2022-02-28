Rusya Savunma Bakanlığı: İki kenti kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın, başkentteki yerleşim yerlerine askeri teçhizat yerleştirerek sivilleri milliyetçilere karşı canlı kalkan olarak kullandığı" söylendi.
Açıklamada, Yetkililerin silah verdiği çeteler Kiev’de saldırganca eylemlerde bulunuyor. Rus Silahlı Kuvvetleri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait bin 114 askeri tesisi vurdu" denildi.
Açıklamada, "Rusya ordusu, Ukrayna’nın Berdyansk ve Energodar kentlerini kontrol altına aldı" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Rus uçakları Ukrayna topraklarının tamamı üzerinde havada üstünlük kazandı. Operasyonun başlamasından bu yana 31 komuta merkezi, 314 tank ve başka zırhlı araç 57 çok namlulu roketatar sistemi, 121 topçu silahı, 274 özel askeri araç vuruldu.
- Sivil halk hiçbir engel olmaksızın Kiev’i, Kiev-Vasilkov yolu üzerinden özgürce terk edebilir. Bu güzergah açık ve güvenli. Rus Silahlı Kuvvetleri yalnızca askeri hedefleri vuruyor, sivil halk tehlikede değil.
- Rus askerleri Zaporizhzhia nükleer santralinin kontrolünü ele aldı ve burayı koruyor. Santral personeli çalışmaya devam ediyor, radyoaktif durumu kontrol ediyor.
- Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) birlikleri, Rusya’nın desteğiyle Hvosrostyanka, Suhanovka ve Artem yerleşim birimlerinin kontrolünü ele aldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birlikleri de ilerleyişini sürdürüyor. DHC 19 kilometre daha ilerleyiş sağlandı. Novıy Aydar kontrol altına alındı.
- Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte sekiz Buk M-1 zırhlı aracı, S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemi güdüm istasyonu, P-14’lerin bulunduğu üç radyo teknik mevzi, dört askeri uçağı karada, bir askeri uçağı da havada vurdu.