Rusya Savunma Bakanlığı: Bugün 3 Bayraktar TB-2'yi düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat sırasında Çernihov şehri yakınlarında Ukrayna'ya ait 3 adet Türkiye yapımı Bayraktar TB-2 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve Kramatorsk kentindeki Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma kompleksinin imha edildiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Konaşenkov, operasyonlar sırasında Buk-M1 ve Osa füze sistemleri de dahil olmak üzere altı hava savunma sisteminin yanı sıra 56 radar istasyonunun da imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna Ordusu'na ait 254 tank ve diğer zırhlı araçlar, 31 uçak, 46 çoklu roket topçu sistemi, 103 topçu silahı ve havan dahil olmak üzere Ukrayna askeri altyapısına ait 1067 askeri teçhizatın yok edildiğini sözlerine ekledi.