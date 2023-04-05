Rusya Savunma Bakanlığı binasında yangın

Rusya başkenti Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait binada yangın çıktığı bildirildi.

Dış Haberler

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait binada yangın çıktığını aktardı.

Yangına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.