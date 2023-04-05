Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait binada yangın çıktığını aktardı.
Yangına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı binasında yangın
Rusya başkenti Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait binada yangın çıktığı bildirildi.
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Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı'na ait binada yangın çıktığını aktardı.
Yangına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.