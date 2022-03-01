Rusya Savunma Bakanı: Hedefe ulaşılana dek operasyon sürecek

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da düzenledikleri askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.

Şoygu esas amaçlarının Rusya’yı Batı’dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu söylerken, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna’daki operasyona devam edeceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı, “Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor” dedi.

Ukrayna tarafının sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirten Şoygu, yerleşim yerlerine, okul ve konut bahçelerine roketatar silahlar yerleştirdiğini dile getirdi.