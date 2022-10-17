Rusya savaş uçağının düştüğü yerleşim yerindeki ölü ve yaralı sayısını duyurdu

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde savaş uçağının bir binaya düşmesi sonucu en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda 6 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede acil durum ilan edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı bu akşam saatlerinde Su-35 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu için havalandığı sırada motorunun alev alması sonucu düştüğünü, pilotların uçak düşmeden önce kendilerini fırlattığını açıklamıştı. Uçak konut olarak kullanılan çok katlı bir binaya çarpmış ve çarpmanın ardından binada büyük bir yangın çıkmıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı, 6 kişinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

TASS haber ajansının aktardığına göre yaralananlardan 2'si çocuk 4 kişinin durumu ağır.