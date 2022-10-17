Rusya'da bir savaş uçağı apartmanın üzerine düştü

Rusya'da bir bir Su-34 jeti eğitim uçuşu sırasında bir apartmana düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Su-34 jetlerinden birinin bir eğitim uçuşu sırasında Yeysk şehir sınırları içinde düştü. Bakanlık pilotlarının başarıyla fırlatıldığını söyledi.

Kazanın, uçağın motorlarından birinin ateşlemesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Uçağın düştüğüne inanılan bölgeden caddenin karşısındaki bir binadan çekilen amatör görüntülerde, 11 katlı bir apartman binasında yangın çıktığı görüldü.

Savunma Bakanlığı "Fırlatma yapan pilotların raporuna göre, kaza, uçağın motorlarından birinin kalkış sırasında ateşlenmesinden kaynaklandı" dedi.

Bakanlık ayrıca, uçakta bulunan jet yakıtının çarpma anında kaza yerinde alev aldığını da belirtti.